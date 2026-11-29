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雲林各區議員當選名單出爐 民進黨當選席次增加
下屆雲林縣議員有72名候選人，應選45席，開票結果昨（28日）出爐，當選名單如下：民進黨13席（現10席）、國民黨8席（現9席）、民眾黨2席（現1席）
第一選區（斗六、林內、莿桐）：黃勝志（國民黨、現任）、曾博鴻（現任）、陳永修（國民黨、現任）、鍾明馨（現任）、林岳璋（現任）、陳芳盈（國民黨、現任、女）、林靖冠（民進黨）、林群力（民進黨）、廖郁賢（民進黨、女）、江文登（民進黨、現任）。
第二選區（斗南、古坑、大埤）：高明達（民進黨）、林森寳、賴明源（現任）、張庭綺（民進黨、現任、女）、洪惠玲（女）、王秋足（國民黨、現任、女）。
第三選區（虎尾、土庫、元長、褒忠）：黃美瑤（現任、女）、蔡明水（現任）、陳俊龍（現任）、李明明（民進黨、女）、沈昱霆、王鈺齊、陳乙辰（民眾黨、現任）、黃凱（現任）、林文彬（民進黨、現任）。
第四選區（西螺、二崙、崙背）：楊智凱、王裔迪（民進黨、女）、李明哲（國民黨、現任）游淑雲（現任、女）、廖偉晴（國民黨、現任）、洪如萍（民進黨、現任、女）。
第五選區（麥寮、台西、東勢、四湖）：蘇國誼、郭佩瑄（民進黨、女）、蔡梨美（女）、吳蕙蘭（現任、女）、吳宗典、林宜豊（民眾黨）、林建鴻（國民黨）。
第六選區（北港、水林、口湖）： 蔡岳儒（民進黨、現任）、蔡孟真（民進黨、現任、女）、陳定鈞、王新堯、黃文祥（現任）。
第七選區（平地原住民）：呂佶娜（Anis·Wuhsin國民黨、女）。
第八選區（山地原住民）：蔡嘉峻（Pisaw Hakaw）。
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