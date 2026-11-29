北市議員選舉揭曉，北市議會藍綠白政治版圖劇烈變化，民眾黨揮出全壘打六席全上，民進黨搶下二十三席，反觀國民黨因民眾黨異軍突起，僅攻下二十八席，不僅無法達到三十一席單獨過半，喪失完全執政優勢，形成「小立法院模式」，與民眾黨合作是必然選項，也直接影響下屆議長選舉。

2026-11-29 01:40