花蓮議長張峻競選縣長後，議長寶座陷入正藍軍對上反傅勢力，因多數反傅派議員如楊華美、張美慧不參選，黃馨、林源富、程美蓮等人轉戰鄉長，下屆國民黨找回席次優勢。目前地方盛傳第一選區議員林宗昆、韓林梅及謝國榮都有意角逐議長，誰能取得最後勝利備受矚目。

花蓮縣議會共三十三席，下屆議員國民黨有十四席，民進黨六席，民眾黨一席，無黨籍十二席。國民黨仍是最大黨，雖未實質過半，但若能有效與親藍的無黨籍議員結盟，仍能掌握在議會的席次優勢。

花蓮是民進黨艱困選區，本屆僅有三席，縣黨部採精準提名策略，囊括六席大幅成長。民眾黨原縣議員傅國淵這次以無黨籍尋求連任，不幸落選；黨另外提名的蔡翼陽順利當選，為白營保住一席。

至於未來議長之爭，國民黨籍林宗昆上屆議員選舉以落選頭飲恨，曾擔任立委傅崐萁服務處執行長，這次捲土重來順利當選；地方人士認為，林宗昆學歷高、年輕且形象正面，與傅家關係密切，若由他接任議長，將有助於縣府與議會溝通，外界也看好傅崐萁可能出手背後支持。

同為國民黨籍的韓林梅，過去從事房屋仲介，之後轉換跑道投入地方政治，從花蓮市民代表一路當選縣議員，這次成功連任，將邁入第二屆；選前地方就陸續傳出她有意爭取議長職務，但若與林宗昆同黨競爭，勢必面臨黨內協調問題，不排除雙方私下尋求共識。

無黨籍謝國榮則是另一名可能人選，傾向張峻派的他過去曾是國民黨員，目前已連任七屆縣議員，歷經第十四屆至第二十屆縣議員，謝國榮上屆就曾表態爭取議長，卻未獲國民黨縣黨部支持，當年議長選舉也未將票投給黨部提名人選，因而遭開除黨籍。

地方人士指出，謝國榮這屆仍有意角逐議長，但是否正式投入，還要視新任縣長人選及未來府會政治布局而定。