宜蘭縣長選舉由民進黨林國漳拿下，也連帶讓宜蘭縣鄉鎮市長及縣議員選舉開紅盤，鄉鎮市長選上七席破紀錄、提名十四席縣議員當選揮出全壘打。國民黨搶攻四連霸的副議長陳漢鍾在第六選區（羅東鎮）意外落馬，縣長林姿妙的兒子林宜弘跨過當選門檻，藍營議員當選席次大幅縮水，議長張勝德的連任之路備受挑戰。

宜蘭十二個鄉鎮市，原本民進黨只有冬山鄉及蘇澳鎮二個鄉鎮，這次由藍轉綠或由無黨轉綠的鄉鎮，新增羅東鎮黃適超、礁溪鄉吳亞蓁、員山鄉李筱婷、五結鄉簡松樹、三星鄉黃錫墉，締造民進黨在宜蘭鄉鎮市長選舉最佳紀錄，一口氣獲得七鄉鎮，其中還包括全縣人口數第二到第七的鄉鎮，也為未來四年的綠色執政和展現二○二八提供基層助力。

另外，民進黨這次在宜蘭市長選舉原本找不到適合人選，經力勸徵召美女刺客、民進黨中央發言人韓瑩於今年四月披戰袍。三十七歲的她首度參選，挑戰國民黨爭取市長連任的戰將陳美玲，選舉主軸貼近年輕人期待，開票也僅小輸對手一八六六票。

綠營提名的十四席縣議員揮出全壘打，重要的第一選區（宜蘭市）與第六選區（羅東鎮）縣議員選區，民進黨分別提名的三席全上，成績相當亮眼。

國民黨爭取四連霸的副議長陳漢鍾在第六選區落選，爭取三連霸的第十選舉區（蘇澳鎮）無黨籍陳玉萍落選，讓人感到意外，林姿妙兒子林宜弘初次參選縣議員，擠入當選名單。

不過，宜蘭三十四席縣議員席次中，民進黨目前原本只有十一席，這次一口氣拿下十四席，席次大躍進，接下來搶攻議長有望，使得現任國民黨籍議長張勝德的連任之路備受挑戰。

依照過去經驗，張勝德若想穩住議長寶座，勢必要尋求無黨縣議員支持，但民進黨也可能與無黨議員結盟，無黨議員成關鍵少數，成藍綠不可缺的爭取對象。