九合一選舉落幕，小黨議員席次出爐。時代力量獲5席，親民黨獲2席；台聯、新黨、社民黨各獲1席。

此次九合一地方選舉，由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟及無黨籍人士等組成的台灣前進陣線，在全台推出35位縣市議員、民意代表。

時代力量是台灣前進陣線中唯一獲席次的小黨，新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊連任成功，另外張育慈與李雅芬當選新竹縣議員。

台灣前進陣線今天發布新聞稿，時代力量黨主席王婉諭表示，她代表時代力量及台灣前進向支持者致歉，在藍綠對立日益升高情況下，小黨的選舉一直都不容易，但這並非失敗的藉口，此次選舉結果再次提醒台灣前進，目前的訴求與做法，還沒有獲得足夠多民眾的認同，這是必須深刻檢討的地方。

其他小黨部分，新黨台北市議員侯漢廷成功連任。親民黨部分，基隆市議員楊秀玉連任成功，陳傑麟當選宜蘭縣議員；台灣團結聯盟的台南市議員楊中成連任成功；社會民主黨的台北市議員苗博雅連任成功。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。