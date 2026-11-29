基隆市長謝國樑連任成功，藍白合作也在議員選舉戰開出紅盤，國民黨和友軍贏得優勢席次，為奪回議長寶座服下定心丸。曾任議長的宋瑋莉顯露重磅回歸氣勢，七連霸議員何淑萍曾競選副議長，本屆出任聯席審查會主席，也夠分量競逐。

基隆議會三十二席議員當選名單洗牌幅度大，有二十名老將連任，其他十二名是新人。國民黨提名十四席拿下十三席，只有中山區郭美秀落選，差一點就全壘打；民進黨提名十三席有十一人當選，掉了二席；民眾黨搶灘成功，信義區黃申棟、安樂區李文耀拿下二席。今年新人輩出，有多位政二代當選。

基隆市議會原有三十一名議員，下屆增加一席山地原住民議員，增為三十二席。國民黨長年因席次優勢，握有議長選舉主導權。

回顧二○二二年議員選舉，當時國民黨贏得十三席，只比民進黨多一席，讓二席親民黨、四席無黨籍議員動向，成為左右選局關鍵。四年前國民黨議長蔡旺璉搭配何淑萍競選連任，面對民進黨童子瑋聯手親民黨議員楊秀玉挑戰，國民黨雖然拉到親民黨一票，但沒料到國民黨議員張芳麗倒戈，讓童子瑋成為基隆首位民進黨籍議長。

二○二六議員選舉結果，國民黨贏得十三席，民進黨有十一席、民眾黨二席，親民黨一席，另有五名議員無黨籍。

「藍白合」攻下十五席，加上具藍營背景的無黨籍議員張耿輝、徐馬政妘，如無意外，有望重掌議會主導權。

宋瑋莉是七連霸議員，曾經擔任議長，選前傳聞尋求與曾紀嚴合作，搭配參選正副議長。地方政壇另拋出曾紀嚴也想角逐議長，副議長搭檔是俞叁發的風向球。曾紀嚴因涉案收押未競選連任，宋曾配、曾俞配都已成泡影，宋將另行布局，俞也被傳出有人拱他參選。

何淑萍四年前由藍營推薦參選副議長敗北，她和宋瑋莉同為七連霸最資深議員，且擔任聯席審查會主席，角逐議長大位呼聲高。前議長蔡旺璉等資深議員意向也受關注，如果難定於一尊，黨內「假投票」決定是可能作法。