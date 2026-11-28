民眾黨這次在彰化縣議員選舉提名4席，其中23歲新人蘇智弦以1萬1556票，拿下彰化第三選區最高票，成為選區黑馬。黨內分析，蘇智弦雖是政壇新人，但選戰期間勤跑基層，不輸現任議員，加上年輕形象鮮明、具有親和力，成功衝出選票。

蘇智弦畢業於文化大學政治系，在學期間就進入立委廖先翔辦公室服務，從基層協助、政策整理到民眾互動，累積政治實務經驗，也將這些經歷帶進地方選戰。這次投入彰化第三選區選舉，面對地方既有政治勢力，透過市場拜票、路口宣傳及逐戶拜訪，在各流浪狗、環境議題上也明確表態，提出姊方，積極爭取選民認同。

蘇智弦表示，感謝和美、伸港、線西鄉親的支持，讓他有機會勝選。過去無論是在路口、市場拜票，或逐戶拜訪，都感受到民眾希望他幫忙發聲。未來四年會將每一天都當作最後一天，全力服務地方，民眾有任何需要都可以提出，希望成為在地的「土地公」。