第21屆苗栗縣議員選舉應選38席，選舉結果晚間出爐，國民黨取得10席、民進黨8席、民眾黨搶進1席，無黨籍19席，無黨席中泛藍仍居多數，維持藍大於綠。

在鄉鎮市長選舉部分，曾與民進黨合作參選2024山線立委的曾玟學，險勝國民黨對手徐功凡，將成為苗栗縣第一大票倉的頭份市長；以時代力量踏入政壇的葉忠倫，此次以無黨籍轉戰竹南鎮長，與民進黨合作拉抬下，擊敗對手何秀綿。苗北兩大市鎮翻轉以往地方派系的政治版圖，引發話題。

4年前苗栗縣議員選舉，國民黨7席、民進黨7席、時代力量1席、無黨籍22席。不過當時，多數無黨籍議員是受到縣長選舉國民黨內鬨影響，為挺鍾東錦選縣長才改以無黨參選，選後藍軍陸續歸隊；此外，無黨籍陳品安選後加入民進黨。

第21屆苗栗縣議員選舉應選38席，共56人登記參選，國民黨提名14人，民進黨原提名9人，選前因杜文卿違反黨紀予以除名，時代力量提名1人，民眾黨提名2人。選舉結果揭曉，國民黨攻占10席、民進黨8席全壘打、民眾黨搶進1席，無黨籍19席。

原為民進黨提名角逐第3選區（通霄、苑裡）席次的政壇老將杜文卿，在選前1週因不滿黨內輔選爭議公開喊出「縣長投鍾東錦」，遭黨部火速開除黨籍，他自承可能會衝擊選情，開票結果，杜文卿果然中箭落馬。

第21屆苗栗縣議會除了許老將連任，也有不少年輕新秀，在無黨籍當選者中，政治傾向仍以泛藍居多，因此下屆議會仍維持藍大於綠。