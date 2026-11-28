基隆市議會民眾黨尚無席次，這次安樂區李文耀、信義區黃申棟成功搶下2席議員，除年輕勤跑外，前後任主席柯文哲、黃國昌拉抬外，幕後「兩位女人」充當助選員全力拜票，一位是副市長、市黨部主委邱佩琳，不斷找資源、人脈、站路口、車掃拚戰；另一位是李文耀的老婆TVBS電視台知名政論節目主持人「錢子」錢怡君，她彎下腰馬不停蹄，知名度高又有好人緣，成為2席當選重要關鍵。

邱佩琳說，民眾黨真的資源有限，選前之夜，基隆4位候選人背上自己自製燈箱，繞自己選區一圈，如同螢火蟲，希望每個人那小小燈光，在黑暗中仍可幫每個人找到光明及希望。民眾黨最低迷的時候，4位候選人願意選擇「承擔」她堅決相信，只要努力，就會有希望，感謝市民的支持當選2席，基隆市議會需要民眾黨不同聲音的監督。

李文耀說，謝謝大家，未來四年，他會好好在基隆市議會監督市政，謝謝所有好朋友們的陪伴，他會繼續努力的。

錢子表示，感謝大家的關心，未來，他會好好監督李文耀，在基隆市議會的表現，這一路走來，很不容易，如果沒有大家的支持，她和文耀無法做到。要謝的人太多了，只能謝天了。

李文耀指出，他的牽手「錢子」是一位資深媒體人，長期以來，她始終秉持新聞人的初心，針砭時事、監督政府。不計毀譽，不畏出征，即使面對再多的惡言相向，也不曾放棄自己相信的價值。

邱佩琳表示，車掃是和選民互動的一種方式，每每看到不認識的人對她們比出加油就感動不已，就不覺疲勞，只有努力再努力。

邱佩琳說，謝國樑請假參選，她工作量增加，除了自己固定行程外，還要再加上必需出席有些市長不能出席的活動，更重要的是所有公文的批示馬虎不得。她身兼地方黨部的主委，帶了4位小雞，在忙完一天市政行程，只能利用晚上9時45分固定和他們開會，她希望優秀的年輕人可以站上改變及監督基隆市政的市議會，才可改善很多人不論長者，幼兒或通勤族的生活。