屏東縣議員選舉出爐，國民黨19席、民進黨16席、無黨籍20席，相較2022年，藍營席次持平、綠營增加3席，無黨籍占最多數，將左右議長選情。

屏東縣議員共16個選區、應選55席，今年選舉共有87人登記參選議員，分別為國民黨有23人、民進黨19人、無黨籍44人、民眾黨1人。

相較2022年屏東縣議員的選舉結果，國民黨占19席、民進黨占13席、無黨籍則有23席，4年後國民黨席次持平、民進黨增加3席至16席、無黨籍則減少3席至20席，但仍為屏東縣議會最多數，而台灣民眾黨派出的人選未當選。

目前屏東縣會議長為國民黨周典論搭配無黨籍盧文瑞，但今年周典論交棒給女兒周芸均，周芸均不負眾望在第4選區以第2高票當選，地方人士認為，盧文瑞今年以國民黨籍參選，有意問鼎議長大位，擬搭檔周芸均參選。