2026九合一選舉今天投開票，民眾黨晚間宣布在全台斬獲逾30席議員席次、可在6個議會成立黨團。面對比目標還要好的成果，黨內人士認為沒有樂觀本錢，但已獲得落地生根、深耕茁壯機會。

台灣民眾黨作為2019年才組黨的新興第三勢力，2022年地方大選由高虹安當選新竹市長，並且搶下14席議員，其中台北市共選上4席，成功跨越在議會組黨團門檻。

相較於2022年提名陳琬惠、高虹安、賴香伶3人挑戰縣市首長，另提86人參選議員。民眾黨今年則僅派出張啓楷一人挑戰嘉義市長，議員部分全台共推64名候選人。民眾黨日前表示，本次選戰策略，是盼透過精準提名，力拚擴大目前在地方議會席次達25席，並盼在更多議會成立黨團。

今天開票結果，張啓楷敗給民進黨嘉義市長候選人王美惠。縣轄市長部分，新竹縣竹北市長候選人邱臣遠、花蓮縣花蓮市長候選人戴于文皆未能當選。

不過在議員席次部分，民眾黨大有斬獲。民眾黨晚間8時許召開記者會時，黨主席黃國昌即宣布在全台獲得30席以上議員席次，且在台北市、新北市、台中市等3個直轄市，以及新竹縣、新竹市、彰化縣，共可成立6個議會黨團。

值得注意的是，民眾黨在本次選舉中與國民黨積極整合，盼透過合作爭取最佳結果。其中台北市部分，雖然在選戰中期曾傳出，爭取連任的台北市長蔣萬安不會為民眾黨議員候選人站台，外界一度質疑藍白合究竟能否成功，但雙方在選戰最後階段積極合作，最終民眾黨斬獲6名議員候選人全數順利當選的佳績。

至於在民眾黨原規畫由前新竹市副市長邱臣遠參選的新竹縣竹北市長方面，先前隨國民黨候選人吳旭智登記參選，藍白合作確定破局，今天開票結果，最終由民進黨候選人曾聖凱當選。

對此黃國昌坦言對此感到非常遺憾，但此役也展現民眾黨的原則與價值，即「答應要合作的事情一定說到做到，但若另一方破壞先前的承諾與協議，該競爭時絕不害怕競爭」。

中南部方面，黃國昌指出，過去雲林縣僅有虎尾議員陳乙辰孤軍奮戰，本次選舉雲林再添一席議員林宜豊，台南市也有陳詩薇成功當選，對民眾黨接下來在雲嘉南地區的深耕與茁壯將有莫大幫助。

結束地方選戰後，外界關心民眾黨將如何布局2028，黨內人士認為，選舉結束是履行責任的開始，民眾黨從來都沒有樂觀的本錢；但是透過進入議會、成立黨團，民眾黨將有更多直接服務民眾與問政的機會，也將更能在不同縣市落地生根。