2026年九合一大選落幕，國民黨當選30席、民進黨31席、民眾黨3席，另有無黨籍4席。此次選舉中有多名資深議員意外落馬，但也有多位政二代新人順利接棒，民眾黨更從上屆1席增加至3席，首度在新北市議會成立黨團，成為新一屆議會的關鍵力量。

本屆選舉中新北市第3選區民眾黨陳世軒面對國民黨、民進黨雙方聯合配票夾殺下，不僅順利連任還拿下59540票，成為全新北市議員最高票。民進黨聯合配票也奏效提名4人全數當選，國民黨新人王珮宇則成為落選頭，也讓國民黨在第3選區原本的3席少了1席。

第4選區三重、蘆洲則是綠營席次縮水，民進黨原有6席，在本區9席議員中佔了絕大多數，但這次現任議員邱婷蔚意外落選，減為5席。國民黨提名3人全數當選，加上長期在地經營、與國民黨團配合良好的無黨籍議員李翁月娥連任，三蘆地區形成綠5、泛藍4的局面，打破民進黨在當地的絕對優勢。

第6選區中和則因民眾黨陳怡君高票當選，加上上屆落選的民進黨張志豪捲土重來並開出高票，改變過去藍4、綠2的席次結構，形成藍2、綠3、白1的新局面。國民黨資深議員邱烽堯、游輝宂意外落馬，顯示中和選區的政治版圖出現明顯變化。

另外政二代接棒則是本屆新北市議員選舉的重點，第1選區原本無黨籍議員蔡錦賢不再參選，國民黨新人呂鈞鴻獲蔡錦賢表態力挺，順利拿下席次；第2選區則由國民黨新人蔡佩呈接棒父親前議員宋明宗，與蔡淑君、陳明義共同當選，國民黨維持3席，民進黨提名的李宇翔、戴翎育則全數當選拿下2席。

第5選區此次也有多名新人當選，包過國民黨鄧凱勛、國民黨議員周勝考之子周韋翰，以及民進黨議員石一佑之子陳俊諺都順利當選。但連任4屆的現任議員劉美芳卻意外落選。

但第6選區選舉結果令人訝異，民進黨提名的3人全上，國民黨中和提名4人中現任游輝宂、邱烽堯雙雙落敗，民眾黨陳怡君則搶下第5名。第7選區永和則維持藍2、綠1的席次結構，里長出身的新人陳以樂拿下3萬5000多票當選，民進黨羅文祟捲土重來，擠下同黨現任議員許昭興，國民黨副議長陳鴻源則以些微差距吊車尾當選。第9選區則由5名現任議員全數連任，但在民進黨市長候選人蘇巧慧帶動下，陳韋任、陳乃瑜分別拿下第一、第二高票。

民眾黨這次在新北市提名7人參選，最終陳世軒、林子宇、陳怡君3人當選，席次從上屆1席增加至3席，達成在新北市議會成立黨團的目標。其中陳世軒拿下全市最高票，林子宇在第5選區衝出第4高票，陳怡君也在中和取得高票，未來民眾黨將在新北市議會中發揮關鍵的角色。