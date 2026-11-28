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2026金門縣議員當選結果／19席結果出爐 國民黨席次減少、民眾黨新人加入
金門縣第9屆19席縣議員選舉結果出爐，無黨籍仍是最多，占13席；國民黨減少3席僅剩4席；民進黨維持1席；民眾黨則首度有1席議員。
第8屆金門縣議會19席議員，中國國民黨占7席、民主進步黨1席，無黨籍11席。
今晚選舉結果，國民黨籍議員相較上屆減少3席，因藍營現任議員歐陽儀雄、許玉昭、洪成發未參選，爭取連任的王秀玉與首次參選議員的藍營新人倪于媃、陳子芸未當選，僅董家瑋當選。
民進黨仍維持1席，由現任議員、曾任民進黨金門縣黨部主委的蔡其雍，以2082票連任。
台灣民眾黨則由第3度叩關議員的楊霈璿以1501票當選，成為金門縣議會中唯一民眾黨議員。
今年金門縣議員選舉共有34人參選，其中10名議員順利連任，包括已任2屆議長的國民黨籍現任議員洪允典、無黨籍議員董森堡等；9名新人中接棒意味濃，包括現任金門縣長陳福海兒子陳麒翔、現任議員許玉昭交棒給胞姊許玉仙、現任議員洪成發交棒給兒子洪毓壕。
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