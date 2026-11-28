花蓮縣共33席議員，民進黨本屆僅有3席，且陣中最資深的張美慧決定不連任，不過下屆選舉民進黨採精準提名，在第一、三選區各提3席全部當選，囊括6席大幅成長，國民黨小幅增加一席；民眾黨則有蔡翼陽保住一席。

花蓮是民進黨艱困選舉，縣黨部採精準提名策略，第一選區經初選提名現任的胡仁順，以及市民代表莊依婕、田珍綺2位女戰將，雖面臨泛綠背景的陳財能、謝豪杰競爭，但最終3人都成功當選。

另在第三選區提名現任林則葹，以及老將吉安鄉代蘇文將、曾任蕭美琴助理的陳思伃，也在各自開拓票源的狀況下，3人全部當選，總共囊括6席，較本屆成長一倍，繳出亮眼成績單。

國民黨現有13席，其中10名尋求連任的議員都順利當選，加上第三選區姜景文、第五選區陳進德及第八選區王沈剛竹3名新血，以及捲土重來的新議員林宗昆順利當選，共14席。

民眾黨原縣議員傅國淵這次以無黨籍尋求連任，不幸落選；黨另外提名的蔡翼陽順利當選，為白營保住一席。

目前看來，下屆花蓮縣議會國民黨仍是最大黨，雖未實質過半，但若能有效與親藍的無黨籍議員結盟，仍能掌握在議會的席次優勢。