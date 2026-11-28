台東縣議員選舉結果揭曉，民進黨這次提名的3名候選人簡維國、黃治維及陳炫諭全數當選，不僅完成提名席次全壘打，也首度跨過組成議會黨團的門檻。民進黨表示，新一屆議會將成立黨團，共同為縣府預算把關、提出政策建議，強化議會監督力量。

簡維國表示，上一次參選時，黨內曾希望提名的6名縣議員候選人能全數當選，讓民進黨在議會組成黨團，但最後未能如願，僅增加一席。這次很高興提名的3人全部當選，終於達成成立議會黨團的目標。

簡維國指出，新一屆議會將組成民進黨團，未來大家一起努力，替台東民眾把關縣府預算，並提出好的政策建議，讓地方建設與施政更符合民眾需求。

首次參選就順利當選的84年次陳炫諭，是這屆最年輕議員，他感謝選民一路支持與鼓勵。他表示，自己從參選一開始就抱持盡力而為的心態，沒有地方組織、沒有樁腳，也沒有充裕的選舉經費，只能每天從早到晚在外奔走，盡可能接觸每一位選民，爭取認同。

陳炫諭說，很感謝選民給他機會進入縣議會，未來能與兩位前輩一起為縣民服務。他始終秉持「人民公僕」的初衷，當選後也會繼續做好該做的事，不辜負鄉親託付。

民進黨此次3席全數當選，讓該黨在台東縣議會有了正式組成黨團的條件。未來如何透過黨團運作，針對縣府預算、重大政策及地方建設提出監督與建議，也將成為新一屆議會的重要觀察焦點。