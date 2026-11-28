2026年九合一選舉議員選舉結果出爐，多名話題候選人的選戰結果受到關注。桃園市議員選舉中，因改名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」而引發網路討論的王妃，最終拿下2萬9533票，成為桃園區最高票，反觀國民黨立委萬美玲之子佀廣洋僅獲5819票，排名第16，無緣當選。嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜、彰化縣議長謝典霖則順利連任。

候選人最終開票結果整理 候選人 選區 選舉結果 高嘉瑜 台北市第2選區 當選 / 選區最高票 秦慧珠 台北市第3選區 落選 陳錦祥 台北市第6選區 九連霸失利 苗博雅 台北市第6選區 當選 / 北市最高票 王妃 桃園區 當選 / 第一高票 倪廣洋 桃園區 落選 于北辰 桃園區 落選 謝典霖 彰化縣北斗選區 六連霸 雨刷（蔡政宜） 嘉義縣第4選區 連任

桃園市第一選區（桃園區）本屆共有19人參選、應選12席，王妃以無黨籍身分參選，最終拿下2萬9533票、得票率12.74%，不僅順利當選，更拿下全區最高票。相較之下，佀廣洋僅獲5819票、得票率2.51%，與王妃相差2萬3714票，確定落選。

另外，桃園市現任議員于北辰此次以無黨籍身分爭取連任，最終獲得1萬728票，排名第13，距離當選席次僅差一席，連任失利。

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜此次投入第4選區選舉，最終獲得6170票、得票率12.97%，順利連任。蔡政宜過去曾因中華職棒假球案遭判刑定讞，2022年首度參選時拿下9496票、以第一高票當選，這次則再度取得議席。此外，他任內涉及跨國洗錢案，相關案件仍在司法程序中，依法應推定無罪。

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜。聯合報系資料照

彰化縣議長謝典霖則是在羈押期間參選，最終仍拿下1萬1060票，成功連任，達成六連霸。謝典霖因涉及賄選、貪汙等案件遭羈押，選前母親鄭汝芬曾呼籲支持者以選票支持兒子，此次開票結果也受到關注。

彰化縣議長謝典霖。聯合報系資料照

台北市議員選舉方面，社民黨苗博雅以5萬1397票拿下大安、文山選區第一高票，也是台北市議員最高票，順利連任。前立委高嘉瑜回鍋參選內湖南港區議員，獲得3萬2057票、得票率14.28%，同樣以選區最高票當選，重返台北市議會。

不過，國民黨資深議員也有多人落馬。台北市議員秦慧珠挑戰五連霸失利，最終成為落選頭，與當選門檻差距不到500票；前台北市議長陳錦祥則挑戰九連霸失利，最終以1127票之差落選。陳錦祥自1994年起擔任台北市議員，連任8屆，這次未能延續連任紀錄。

本屆議員選舉從網路話題人物、政治人物回鍋參選，到資深議員連霸紀錄中斷，各地開票結果呈現不同選戰發展，也讓多名熱門候選人的得票表現成為選後焦點。