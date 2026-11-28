南投縣議員選舉結果出爐，8個選區共選出37席，國民黨拿下13席、民進黨8席、無黨籍16席。無黨籍在第1、2選區各拿下5席，成為議會最大勢力，國民黨仍維持一定席次優勢，綠營則有8人當選。

第1選區共10席，當選人包括民進黨吳棋楠、賴燕雪，國民黨宋懷琳、林儒暘、林憶如，以及無黨籍張秀枝、洪明科、張婉慈、陳聰鑑、簡千翔。無黨籍拿下5席，成為本選區最大勢力。

第2選區共9席，無黨籍林友友、洪宗呈、張至順、簡峻庭、廖梓佑當選，國民黨林昆熠、李洲忠及民進黨蔡銘軒、洪巧娟也順利當選，無黨籍同樣取得過半席次。

第3選區共3席，由民進黨王秋淑、國民黨黃春麟及無黨籍蕭志全當選，3個陣營各取得1席。第4選區共5席，國民黨蔡易呈、劉子維，民進黨陳玉鈴，以及無黨籍林哲生、何勝豐當選，其中縣議會議長何勝豐順利當選。

第5選區共7席，民進黨陳宜君、廖崑堯，國民黨羅俞欣、林芳伃、黃國裕，以及無黨籍戴世詮、林奕辰當選。第6選區由無黨籍石慶龍當選，第7選區由國民黨全文才當選，第8選區則由國民黨林庭秝當選。