台中市長選舉政黨輪替，議員選舉也出現席次消長，國民黨議員席次由本屆35席降至28席，減少7席；民進黨由24席增加5席，拿下29席，成為議會最大黨；民眾黨增加1席、達到3席，跨過成立黨團門檻；無黨籍則增加1席，共5席。

這次議員選舉，國民黨一口氣流失7席，部分資深議員及接班布局也未能如願，包括張廖乃綸、朱暖英、賴順仁、李文傑等人失利，羅永珍之子陳清崧接棒失敗，張瀞分的交棒布局也未成功。相較之下，民進黨增加5席，且有10個選區的民進黨議員拿下第一名。

值得注意的是，民眾黨席次增加至3席，跨過成立黨團門檻，未來在議會的角色將有所不同，有機會透過黨團運作參與議事協商。

無黨籍議員也增加至5席，議會除了藍綠兩大黨，其他政黨及無黨籍議員的立場，也將成為議事運作的重要變數。