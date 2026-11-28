桃園市第4屆市議員選舉結果出爐，全市14個選區應選65席，國民黨拿下30席、民進黨24席、民眾黨2席、無黨籍9席。國民黨較上屆增加1席，民進黨持平，民眾黨更首度進入桃園市議會。全市46名現任議員連任、9人落選，換血近3成；藍綠兩黨均未過半，國民黨距過半33席則還差3席。

本屆議員總席次由上屆63席增至65席，其中龜山區由4席增為5席，山地原住民選區由3席增為4席。選舉結果共有16名新人當選、3名前議員回鍋。

現任落選名單中，桃園區國民黨黃婉如挑戰11連霸失利，同選區無黨籍于北辰、民進黨李光達也未能連任。其他落選現任議員還包括蘆竹區劉勝全、楊梅區李家興、龍潭區劉熒隆、新屋區陳睿生、觀音區許更生及平地原住民張秀菊。

其中，新屋區應選1席，無黨籍新人邱文威以869票之差擊敗陳睿生；觀音區由民進黨新人張佩芸當選。龍潭區民進黨原任議員張肇良涉貪遭撤銷提名，改提名的新人張贊聞順利當選，國民黨前議員林昭賢也重返議會。

另外2名回鍋議員為八德區民進黨蔡永芳、中壢區國民黨劉安祺。新人方面，桃園區有民眾黨徐千晴、無黨籍李凱倫及民進黨李柏瑟；龜山區有國民黨江冠妤、林明義；蘆竹區有民進黨胡家智；楊梅區有民進黨項柏翰、無黨籍黃盈淇。

本次議員選舉，中壢區民進黨彭俊豪拿下3萬7730票，成為全市最高票；桃園區無黨籍「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」以2萬9533票拿下選區最高票，也成為本屆選舉話題人物。

民眾黨此次提名4人，桃園區徐千晴、平鎮區吳正吉當選，龜山區周曉芸以400票之差落選。新一屆議會藍綠均未取得過半席次，民眾黨及9名無黨籍議員的動向，將成為議長選舉關鍵。