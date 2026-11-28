台北市士北選區作為首都第二大戰場，20人爭奪爭奪12個議員席次，當選門檻落在關鍵的1.2萬票。藍綠白現任議員林杏兒、林延鳳和黃瀞瑩挺過「一屆魔咒」，順利連任，國民黨前議員林瑞圖之子林揚庭以新人之姿當選，而議員陳重文力拚4連霸夢碎。

議員第一選區（北投、士林）應選12人，2022年選舉結果為藍營汪志冰、張斯綱、陳重文、林杏兒，民進黨林世宗、鍾佩玲、陳慈慧、陳賢蔚、林延鳳，以及新黨侯漢廷、民眾黨黃瀞瑩、無黨籍陳政忠。

士林、北投屬於傳統選區，2026年選舉未有「超級新人」出現，登記參選20人包含國民黨汪志冰、張斯綱、林杏兒、林揚庭、賴苡任，民進黨林世宗、鍾佩玲、陳慈慧、陳賢蔚、林延鳳，新黨侯漢廷、民眾黨黃瀞瑩、時代力量謝閔弘、家庭黨林聖峰，無黨籍陳重文、陳怡潔、紀建漢、劉致妤、陳彥廷、李文。

今晚開票結果出爐，當選12人依序為林延鳳3萬3975票、得票率11.57%，鍾佩玲3萬1513票、10.73%，黃瀞瑩2萬8739票、9.79%，張斯綱2萬5268票、8.60%，陳慈慧2萬5023票、8.52%，侯漢廷2萬2925票、7.81%。

陳賢蔚2萬2609票、7.70%，林世宗1萬8140票、6.18%，汪志冰1萬6217票、5.52%，陳怡潔1萬4575票、4.96%，林杏兒1萬3571票、4.62%，林揚庭1萬2032票、4.10％。

藍營前議員林瑞圖2022年以456票之差成落選頭，兒子林揚庭接棒，他近年勤跑基層、服務地方，今年披國民黨戰袍出征，成功當選。地方人士分析，士北區6成都要依靠陸戰經營，並非純空戰區；林揚庭著重陸戰，勝選原因不只林瑞圖過往組織盤，也有自己勤跑地方、選民服務和新人效應，選前不少人就看好他會選上。

陳重文2022年拿到1萬3606票，排名第12位當選者；今年因捲官司案而無法披藍袍參選，此次以無黨籍拚4連霸，但10月爆出涉餐會賄選。藍營提名5席，加上陳重文等泛藍候選人，選票分散，也使得藍營新人賴苡任以1031票之差，成為落選頭。

這次選舉值得關注的是，解職議員陳政忠交棒給女兒、親民黨前立委的陳怡潔兩度獲台北市長蔣萬安站台力挺，而黃瀞瑩不只有創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌輔選，也有蔣萬安陪同車掃加持。對於脫黨參選者、蔣力挺黃瀞瑩和陳怡潔，使得藍白票源流動，國民黨基本盤也被分食。

黃瀞瑩首次參選以2萬9270票拿下士北區第一高票，4年服務有成，加上年初喜迎兒子，增添媽媽、親子教育等形象，今年參選順利連任，排名雖下滑至第三名，仍有2萬8739票支持。

林延鳳首屆獲得2萬3427票，僅次於黃瀞瑩。她4年任內勤跑基層，選民服務備受肯定，也會上電視節目談市政與時事，陸空戰兼具，今年一舉衝高選票，以3萬3975票排名第一，也超越黃瀞瑩2022年得票數。

民進黨北市議員林延鳳（右四）2026年拿下士北選區第一高票，今晚與支持者開心合影。圖／林延鳳團隊提供