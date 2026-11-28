嘉義市長、市議員選舉結果出爐，民進黨王美惠當選市長，睽違8年再度政黨輪替，綠營重新取得執政權。議員選舉23席議員席次競爭激烈，國民黨提名8位候選人全數當選，民進黨提名7席1席落選，整體議會版圖呈現藍綠與無黨籍勢力並存局面。

東區10席議員選舉出現不少意外結果。民進黨資深議員黃露慧以8294票拿下東區最高票，同黨凌子楚第二高票當選，藍營梁樹綸第三高票勝出，上屆落選的2人捲土重來，分別拿下第二、第三名，表現亮眼。

反觀藍營資深議員傅大偉，這次過去的得票榜首席次跌至第4名。新人洪斐昭首次參選拿下第5名，展現不俗實力。其餘當選者依序為

黃盈智、陳家平、郭定緯、張敏琪及顏翎熹，民眾黨提名林昱孜落選。值得注意的是，東區2名網紅型候選人選舉結果不同，顏翎熹成功連任，但吊車尾驚險過關；柯莉絲汀未能突破落選。此外，前議員郭文居這次再度參選仍未能重返議會。

西區13席選舉同樣競爭激烈，民進黨現任議員林煒軒9335票拿下西區最高票，成功連任；民進黨新人曾奕豪以7397票取得第二高票。曾奕豪曾任民進黨立法院黨團總召蔡其昌助理，從台中返嘉參選，打出亮眼成績。

國民黨七連霸議員張秀華，曾是西區選舉榜首，這次退居第3名。第四名退出時代力量、無黨籍的王浩連任成功，國民黨鄭光宏、黃思婷也順利連任。民進黨市黨部主委黃大祐議員連任成功，與東區當選的姊姊黃露慧，再度形成議會姊弟檔。另外，市長黃敏惠的姪子黃政融首次投入議員選舉，列第八名，順利當選，象徵黃家第三代進入市議會。現任無黨籍議長陳姿妏也成功連任，拿下第四任議員席次，得票排名第九。

其他當選者還包括無黨籍黃敏修、成功連任的李忠曆，以及前副議長蘇澤峰妻子林子淨當選。由蔡坤叡吊車尾驚險過關，他是前議員蔡榮豐之子；現任議員孫貫志落選。這次市議員選舉，東、西區最高票均由民進黨候選人拿下，反映綠營市長選舉勝利之外，也在議員選戰展現一定氣勢。不過，國民黨8席全數當選，加上無黨籍議員占相當席次，王美惠當選市長後，未來如何與不同政治勢力組成的議會溝通協調、爭取市政建設支持，也將是新市府上任後的重要考驗。