2026地方選舉，桃園市桃園區議員重新洗牌，多名新人衝出高票當選，2名現任議員挑戰連任失利；國民黨桃園市議員黃婉如止於十連霸，稍早宣布落選，向支持者道歉。無黨籍議員于北辰也宣布未能連任，強調「選舉勝負都是選民決定」。

黃婉如是桃園議會10屆資深議員，曾揭非法托嬰中心超收黑幕，此次挑戰11連霸，但得票數未達1萬張，稍早以在臉書宣布落選。她感謝大家的支持，感嘆自己努力不夠才落選，也向支持者說「對不起」；于北辰關心婦幼議題，成功爭取放寬生育津貼發放標準。對於落選，他表示「大家辛苦了，選舉勝負是選民決定，謝謝大家支持」。

桃園區第4屆議員多了4名新面孔，除了素人參政的王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋以近3萬票衝第一，民眾黨提名的徐千晴也以1萬5千多票排進前五名，藍營副議長李曉鐘的女兒李凱倫以無黨身分參選也順利接棒，民進黨李柏瑟當選也讓綠營此區席次維持不變。

無黨籍桃園市議員于北辰稍早宣布落選。聯合報系資料照

民眾黨徐千晴（左）為白營搶下桃園議員席次。聯合報系資料照

素人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋拿下近3萬票，破桃園區議員得票紀錄。記者陳俊智／攝影