2026年九合一選舉落幕，民眾黨台北隊提名6席參選議員，最終全壘打，在北市議會席次從原有4席成長為6席。白營人士分析，6席將是北市議會的關鍵少數，選後最先牽動的就是議長選舉，屆時將看藍綠推出人選，再決定支持哪方。

民眾黨現任議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽和張志豪，今年選舉6個行政區各提名1席，選前喊出「6席全壘打」，開票結果如願以償。

北投士林區黃瀞瑩2萬8739票、得票率9.79%、排名第三；內湖南港區陳宥丞2萬6684票、得票率11.89%、排名第四；松山信義區許甫1萬7522票、得票率7.66%、排名第八。

中山大同區林珍羽1萬9868票、得票率10.28%、排名第五、中正萬華區吳怡萱1萬9083票、得票率10.54%、排名第三；大安文山區張志豪1萬9826票、得票率6.45%、排名第七。

民眾黨除了創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，黃瀞瑩是具人氣、標誌性的人之一，首次參選以2萬9270票拿下士北區第一高票，4年服務有成，加上年初喜迎兒子，增添媽媽、親子教育等形象，今年參選順利連任，此次拿到2萬8739票。

陳宥丞首屆以2萬5899票居港湖區第二高票當選，僅次於轉戰立委的國民黨李彥秀3萬7669票。陳宥丞是前立委黃珊珊子弟兵，4年任期延續黃的基礎，地方服務紮實、議會問政認真，空戰、陸戰可見身影，守住港湖的白營基本盤，此次拿下2萬6684票。

林珍羽此次獲得1萬9868票順利當選，更勝第一次參選中山大同區排名第六的得票數1萬6787票。接棒父親、前議員林國成，她4年來勤跑基層，選民服務、議會問政備受肯定，加上該選區的民眾黨唯一支持，白營人士直呼，「她沒有不選上的道理。」

大安文山區應選13席議員，張志豪第一屆以1萬693票成為第13位當選者。張志豪歷經4年深耕地方、選民服務、積極問政，加上此次民眾黨僅有一人參選，他也與藍營保持友好關係，台北市長蔣萬安更現身其競總成立，張這次獲得1萬9826票支持，順利連任。

許甫以新人之姿參戰，在選情多變、競爭激烈的松信區成功出線，以1萬7522票當選，藍營提名5人中的老將秦慧珠意外被擠出名單外。許甫曾在民眾黨中央黨部服務、媒體工作經歷，外界更加熟識他，加上選戰倒數階段的藍白合作，也吸引不少淺藍支持者。

白營人士分析，許甫這次也獲得藍委徐巧芯許多幫忙、國民黨對他更是綠燈大開，某種程度可說是藍白合示範區。

吳怡萱2022年首次參選敗北，以1萬3368票成為落選頭。她今年捲土重來，在藍白合分氛圍下，蔣萬安陪車掃、中廣前董事長趙少康和黃國昌站台、柯文哲加強輔選，選情愈來愈好，最終以第三高票1萬9083票當選。

當選3席議員可成立黨團，民眾黨此次當選6席，成績亮眼，也將是北市議會61席中的關鍵少數。白營人士直言，黨團有6人，講話可以比較大聲，且在各委員會也能有人，而選後最先牽動的就是議長選舉，屆時將看藍綠推出人選，再決定支持哪方；這次選舉藍白合後，民眾黨未來在議會更有影響力，至少蔣萬安會給予更多尊重。