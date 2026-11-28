嘉義縣議員選舉結果出爐，現任議員席次重新洗牌，4名現任議員連任失利。第一選區民進黨戴光宗回鍋參選拿下最高票，第三選區國民黨吳思蓉、第二選區無黨籍陳文忠雙雙成為落選頭；第四選區民進黨呂文正則一雪前兩屆落選頭之憾，拿下選區第一高票，成為本屆黑馬。

第一選區民進黨議員戴光宗上屆轉戰太保市長競選失利，今年回鍋參選議員，拿下選區第一高票；同選區現任無黨籍議員楊秀琴落選，其丈夫、前議員林寶瓶前年病逝，鄉下重視人情往來，外界推測難免影響選情。

第三選區議員名額縮減1人，國民黨議員吳思蓉今年遭檢警偵辦賄選案，未能順利連任，成為落選頭。第二選區也有變化，民雄鄉前鄉長何嘉恆女兒何秀英首次參選議員，順利當選，無黨籍現任議員陳文忠被擠下，成為落選頭。

值得關注的是，第四選區民進黨呂文正連2屆參選皆為落選頭，上屆僅差距26票，今年喊「搶救」口號，拿下超過8千票，選區第一高票，意外成為本屆最亮眼黑馬。第五選區現任議員翁聰賢落選，前布袋鎮長陳鳳梅當選議員。

第一選區議員當選人戴光宗（民）、詹琬蓁（國）、江佩曄（民）、王啓澧（國）、黃惠汝（民）、黃榮利（民）、黃榮俊（民）、賴瓊如（無）。

第二選區議員當選人黃啟豪（民）、簡嘉億（國）、林岱杰（無）、何文華（民）、陳慶桐（無）、林淑完（民）、何秀英（無）、林秀琴（民）。

第三選區議員當選人孫維聰（民）、江志明（民）、陳靖雅（國）、莊信宗（民）。

第四選區議員當選人呂文正（民）、黃鈺惠（民）、陳怡岳（民）、李家豪（國）、蔡政宜（無）、潘麗惠（無）。

第五選區議員當選人陳鳳梅（民）、黃金茂（無）、陳信典（國）。

第六選區議員當選人張明達（民）、曾亮哲（民）、陳柏麟（民）、詹黃素蓮（國）、莊竣傑（無）、江季珍（民）、羅士洋（民）。