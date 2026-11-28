2026年九合一選舉結果揭曉，高市議會應選席次65席，民進黨拿下33席市議員、國民黨拿26席，另有無黨籍6席。民進黨共增加6席議員，縣市合併後首度單獨過半，毫無懸念可以延續議會主導權，反觀國民黨有5 位現任資深議員落選，令支持者相當意外。

民進黨高市黨部主委黃捷指出，本次市議員選舉提名35人，33人順利當選，當選率高達94.3%，除首度實現單獨過半，若加上無黨籍友好市議員，席次更可望突破37席。在市長選舉方面，民進黨候選人賴瑞隆獲得77萬4882票，得票率52.90%，以10萬票、領先7.11個百分點的成績大勝，成功延續民進黨在高雄的執政。

黃捷強調，議會過半是歷史性的突破，更是市民交付的重大責任，「席次越多，責任就越重」，未來會以更謙卑的態度，將選舉成果轉化為城市進步的力量，讓高雄持續進步、持續光榮。

國民黨部分，國民黨方信淵、吳利成、蔡武宏、王義雄及王耀裕落選，但也有黃韻涵、陳奕蓁、湯茹婷及童燕珍等人當選，僅拿下26席。

國民黨高市黨部表示，針對議員選舉結果，受大環境因素，會深刻檢討。