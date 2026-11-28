九合一地方選舉落幕，民眾黨稍早舉行記者會宣布，確定在全國拿下超過30席議員席次，且在台北市、新北市、台中市、新竹市、新竹縣及彰化縣都將成立議會黨團。對此，民眾黨創黨主席柯文哲在社群平台發文感謝支持者，並表示明早開始，民眾黨所有黨公職、準民意代表都會認真工作。

民眾黨晚間在黨部舉行記者會，黨主席黃國昌在會中表示，民眾黨在全國已經確定拿下超過30位以上的議員席次。同時，過去在台北市有黨團，現在臺灣民眾黨在新北市、在臺中市、在新竹縣、在新竹市以及彰化縣也會成立黨團，在全國接下來可以順利的成立6個黨團。

柯文哲在會中未致詞，但稍早他在臉書發文表示，「千言萬語，感謝有你。」明天早上開始，民眾黨所有黨公職人員，所有準民意代表，都會認真工作，不負眾望。謝謝大家。