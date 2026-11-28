2026年九合一選舉結果出爐，新北市議員選舉出現高票紀錄！民眾黨新北市第3選區（新莊區）現任議員陳世軒，以5.9萬票的成績順利連任，不僅拿下新莊選區最高票，更成為本屆全台議員選舉最高票當選人。相較4年前首度參選時僅獲得1萬4906票、以些微差距搶下最後一席，這次得票數大幅成長，選舉表現備受關注。(延伸閱讀：完整新北市議員開票數據)

陳世軒此次得票數達5萬9540票，得票率約27.14%，在新莊選區排名第一，遠高於同選區其他候選人。新莊選區應選7席，陳世軒從上屆吊車尾當選，到這次以最高票連任，4年來得票增加超過4萬票。

回顧2022年九合一選舉，民眾黨首度在新北市提名議員候選人，當時提名11人，最後僅陳世軒一人當選。他以1萬4906票驚險取得最後一席，也成為新北市議會首位民眾黨籍議員。

陳世軒此次開票期間，創黨主席柯文哲也到場陪同。陳世軒表示，這次有不少選票來自非民眾黨支持者，是選民對他過去4年認真做事的肯定，未來將持續服務新莊地方。

從上屆1萬多票到這次近6萬票，陳世軒得票成長逾4倍，也寫下本屆議員選舉的高票紀錄。