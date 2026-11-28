台中市議員第七選區（南屯區）現任無黨籍市議員吳佩芸2018年選舉以差9票飲恨，2022年擠下民進黨張耀中，連同現任國民黨市議員朱暖英、劉士州、民進黨何文海等4人力拚連任，張耀中回鍋參戰。根據台中選委會開票結果，吳佩芸以1萬6735票，擠下2022年第一高票朱暖英的1萬6463票，雙方差距272票。

吳佩芸在臉書PO文表示，謝謝南屯的市民朋友，用您們手上寶貴的選票，再次將議員這份責任託付給我。2022年，我以1萬4054票第三名當選，這次則以1萬6735票第四名順利連任，不足的部分，我會繼續檢討改進。

根據台中選委會開票結果，台中市議員第七選區由張耀中獲第一高票，票數2萬3751票，劉士州居第二、何文海第三，吳佩芸居第四，朱暖英居末。

南屯區應選4席，朱暖英長期深耕地方，2022年以1萬7512票坐穩第一高票，得票率達22.35％；劉士州連勤走基層，擁有極深的人脈網絡，連任6屆、市議員24年，尋求七連霸。

何文海原屬正國會，1年多前因支持立委陳亭妃角逐中常委及參選台南市長，遭派系除名。何文海2018年與吳佩芸以8票之差險勝，激起強烈的危機意識，在積極拜票固樁後，2022年拿下1萬5418票，得票率19.68％，居第二高票當選。

國民黨台中市議員朱暖英。圖／朱暖英提供

台中市議員吳佩芸在臉書PO文。圖／翻攝自吳佩芸臉書