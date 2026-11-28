2026年九合一大選落幕，國民黨當選30席、民進黨31席、民眾黨3席，另有無黨籍4席。此次選舉中有多名資深議員意外落馬，但也有多位政二代新人順利接棒，民眾黨更從上屆1席增加至3席，首度在新北市議會成立黨團，成為新一屆議會的關鍵力量。

2026-11-28 23:22