聽新聞
0:00 / 0:00
2026台北市議員當選名單／民進黨議會席次增至23席 新潮流全壘打、英系7席最多
九合一大選落幕，北市議會民進黨席次有所增長從21席增加到23席，6選區包含民進黨中正萬華新人張銘祐及山地原住民候選人林家豪落馬，現任議員王孝維僅管一度在安全名單，但最終被國民黨老將吳世正反超遺憾落馬，其餘現任及新人皆成功當選，而英系仍握有7席，仍是北市議會綠營中最大派系。
民進黨北市此次提名共有25+1席議員，包含英系共有8席包含現任議員陳慈慧、何孟樺、王孝維、洪健益、張文潔、劉耀仁、新人陳聖文、賴俊翰；新潮流6席包含現任議員陳賢蔚、許淑華、林亮君、簡舒培、新人陳又新、馬郁雯；湧言會4人包含現任議員林延鳳、顏若芳、新人郭凡、劉品妡。
正國會新人林子揚、張銘祐；綠色友誼現任議員鍾佩玲；蘇系現任議員王閔生；無派系現任議員林世宗、洪婉臻、參選人高嘉瑜，以及原住民參選人林家豪。
而這次選舉最終版圖民進黨英系7席、新潮流6席、湧言會4席、正國會1席、綠色友誼1席、蘇系1系、無派系3席。
綠營當選名單如下：
第一選區（士林北投）：林延鳳、鍾佩玲、陳賢蔚、陳慈慧、林世宗
第二選區（內湖南港）：高嘉瑜、陳又新、何孟樺
第三選區（松山信義）：許淑華、洪健益、郭凡、張文潔
第四選區（中山大同）：林亮君、顏若芳、林子揚、賴俊翰
第五選區（中正萬華）：洪婉臻、馬郁雯、劉耀仁
第六選區（大安文山）：簡舒培、劉品妡、王閔生、陳聖文
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。