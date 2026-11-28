新北市議員第8選舉區土城、樹林、三峽、鶯歌此次應選席次從10席縮減為9席，形成12搶9的激烈戰況。民進黨提名5人全數列當選名額，國民黨現任議員林金結以逾4萬票居全區最高票，但藍營最後一席陷入黨內競爭，現任議員黃永昌與呂家愷僅差376票，呂家愷連任失敗。

土樹三鶯此次因人口消長減少1席議員，藍綠現任議員均面臨連任壓力，民進黨在初選階段就競爭激烈，現任議員林銘仁未能取得提名，最終推出卓冠廷、廖宜琨、彭一書及新人高乃芸、吳昇翰共5人參選。國民黨則提名林金結、洪佳君、黃永昌及呂家愷4名現任議員。

開票結果最受矚目的，除了民進黨5名候選人全數當選，首次參選的高乃芸更以3萬5767票衝上全區第2高票，超越多名現任議員；民進黨立委吳琪銘之子吳昇翰也拿下逾2萬8000票，首度參選就有亮眼表現。

國民黨方面，林金結以4萬1110票居全區之冠，洪佳君也拿下逾3萬1000票，不過同黨的黃永昌及呂家愷一路緊咬，兩人分居第9及第10名，票差僅376票，呂家愷遺憾落選。無黨籍現任議員蘇泓欽則在開票過程中逆轉超車，暫居第8名。

林金結強調每一張選票都是責任，得票愈多、責任愈重，未來將扛起4萬多名選民的期待。吳昇翰也表示，身為沒有現任光環的新人，選戰每一步都戰戰兢兢，感謝鄉親願意給年輕世代機會，未來將以謙卑、務實的態度投入議會問政及基層服務。

民眾黨候選人吳亞倫則暫列第11名，未能擠進當選名額，最終結果仍待選委會確認。