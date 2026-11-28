國民黨台北市蔣萬安順利連任，然而，在選戰後期，積極爭取民眾黨選票，導致國民黨籍松山信義選區秦慧珠、中正萬華選區鍾小平雙雙落馬。秦慧珠在尚未開完票前接受媒體採訪，她說，選舉結果如果是成功，要謝謝所有選民，失敗就要檢討，是不是自己努力不夠，選戰打法要檢討改善。

根據中選會網站票數，台北市議員第三選區的松山信義開票結果，秦慧珠開票初期仍在安全名單，但一直與同黨籍候選人許原榮、民眾黨候選人許甫拉扯，最後以1萬5103票成為落選頭。而許甫則是拿下1萬7522票，也比許原榮的1萬5610票高。

而台北市議員第五選區中正萬華，民眾黨吳怡萱則是一路都保持在安全名單內，最終奪下1萬9083票。而鍾小平則在中後期調到安全名單之外，最後拿下1萬542票，離落選頭的民進黨候選人張銘祐的1萬4436票，仍有差距。

秦慧珠在選戰期間，多次開砲蔣萬安，就連蔣萬安競辦提出的松山機場遷建政策等也多次質疑其內容，甚至倒數幾天更糟同黨議員候選人李明璇互相叫陣，最後被黃復興系統開鍘，藍營人士指出，在失去黃復興系統配票後，在選前就可預期十分艱困。

稍早約晚間7時多，當時尚未開完票，秦慧珠接受媒體採訪表示，蔣萬安幫助民眾黨六席全上的功勞是有的，但也不能責怪蔣萬安，因為藍白合是大方向，我們要靠自己努力，當選落選要靠自己努力成果，或是自己努力不夠原因。

她說，選舉結果如果是成功，要謝謝所有選民，失敗就要檢討，是不是自己努力不夠，選戰打法要檢討改善。

秦慧珠說，她的先生說這次選舉就是自己一個人對抗，「我說對一個人對抗國民黨對我的打壓，很多人喊著要開除黨籍、解除黨職，也對抗民進黨，因為民進黨也不會支持我，這次不知道走到這樣的境地，很孤單、辛苦，這不是我要的，但是我不妥協。」

她透露，昨天在蔣萬安的競選造勢後台，有一位國民黨中常委悄悄說，國民黨主席鄭麗文主席要對方來看她，看什麼時候有空，她說可能要到下禮拜，「鄭麗文主席請中常委轉達關心，心存感謝，相信也知道很多黨內做法不是鄭麗文能控制，不是鄭麗文要這樣打壓秦慧珠。」