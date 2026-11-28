新北市議員板橋激戰，此次12人競逐9席，選戰競爭激烈，民進黨現任議員戴瑋姍得票突破4萬票為全區最高票，國民黨林國春、民進黨山田摩衣緊追在後，最受矚目的則是民眾黨林子宇，得票突破2萬6000票，一舉衝上全區第4高票，超越多名現任議員；國民黨現任議員劉美芳則居第11名，連任失敗。

板橋向來是新北市議員選戰的一級戰區，此次除多名現任議員力拚連任，也有多名新人投入選戰，民眾黨則推出曾任黨發言人、國際部主任及黃國昌板橋服務處主任的林子宇，力拚在板橋插旗。

開票後，林子宇不僅站穩當選名額內，更一路維持前段排名，截至晚間9時32分，得票達2萬6363票，僅次於戴瑋姍、林國春及山田摩衣，超越曾煥嘉、黃淑君等現任議員，成為此次板橋議員選戰的一大亮點。

相較林子宇在藍綠夾擊下突圍，國民黨現任議員劉美芳選情則不如預期，得票僅1萬5667票，暫居全區第11名，與當選門檻仍有明顯差距。現任議員周勝考之子周韋翰，以及國民黨新人鄧凱勛、民進黨新人陳俊諺，則均列當選名額內。

截至晚間9時32分，板橋開票進度達98.3%，得票前9名依序為戴瑋姍、林國春、山田摩衣、林子宇、鄧凱勛、曾煥嘉、周韋翰、黃淑君及陳俊諺，國民黨、民進黨各占4席，民眾黨則有望拿下1席，板橋議員版圖也將從藍綠競逐，轉為藍綠白三黨並立。