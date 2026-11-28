九合一選舉開票結果出爐，桃園市楊梅區應選4席議員，現任民進黨議員鄭淑方、國民黨議員周玉琴順利連任，但無黨籍議員李家興因涉入賄選案，無緣8連霸；民進黨新人項柏翰、無黨籍新人黃盈淇遞補上位子，將為地方帶來新氣象。

黃盈淇表示，心中有說不完的感謝，也深深感受到肩上多了一份責任，參選之路一路走來，謝謝每一位願意停下腳步聽她說話、握著她的手給我鼓勵，以及在背後默默為她加油的鄉親好朋友們，沒有政黨資源、沒有派系奧援，這一路走來並不容易，但因為有支持者，讓她每一步都走得更加踏實、更加堅定，她會用四年的努力來回報。

項柏翰表示，這一路走來，真的非常不容易，他是沒有家世背景的政治新人，這次的結果是屬於每一位期待楊梅變得更好的鄉親、屬於每一位在背後默默為他拉票的志工朋友、也屬於每一位給過他鼓勵與建議的長輩與年輕人的信任，從明天起，他會把大家的期待都放在心上，用最謙卑的態度傾聽大家的聲音，用最務實的行動解決大家的問題。

地方人士分析，原本觀察選情仍是老將穩健發揮，第四席有機會是國民黨新人古振豐拿下，但古振豐被爆出20多年前涉妨害性自主案件，還因少女餵毒命案被調查，引發社會關注，後續也被國民黨桃園市黨部切割，現任無黨籍議員李家興也被爆出賄選案，影響選民選擇。

地方人士指出，楊梅選區包涵楊梅、埔心、富岡及高榮地區，楊梅區近年工業區發展快速，交通便利，新移入人口多，觀察藍營跟年輕人的票流向黃盈淇，項柏翰也有吃到年輕族群的選情紅利，也有民眾坦言「該注入新血」，認為要給年輕人機會，換人試試看。