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2026台北市議員當選結果／前議長陳錦祥挑戰9連霸失利 大安文山苗博雅橫掃逾5萬票連任
九合一大選落幕，雖然國民黨成功守住台北市首長寶座，但議員席次卻僅剩下28席，大安文山區國民黨議員、北市前議長陳錦祥挑戰9連霸失利，逾1000多票之差成為落選頭，也讓各界意外，而同選區社民黨議員苗博雅以超過5萬票連任，成為北市得票數最高議員。
大安、文山區此次藍綠提名席次保守，綠營從5席減為4席，而藍營則維持8席提名，而稍早中選會也開完所有選票，其中社民黨苗博雅一舉奪下5萬1397連任台北市議員，而後面依序為李柏毅、簡舒培、曾獻瑩、鍾沛君、劉品妡、張志豪、徐弘庭、王欣儀、耿葳、王閔生、楊植斗、陳聖文。
令人意外的是國民黨現任議員陳錦祥最終以1127票之差成為落選頭，陳從1994年起就擔任台北市議員，至今已連任8屆，更曾擔任過一屆議長、兩屆副議長，更是台北火聖廟主委，基層實力雄厚，這次挑戰9連霸失利，也令人意外。
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