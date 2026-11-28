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2026台北市議員當選結果／「港湖女神」高嘉瑜回鍋參選又拿最高票 綠營王孝維再被擠下落馬
台北市第二選區內湖南港選區，前立委高嘉瑜回鍋選議員，仍搶下第一高票，獲得3萬2057票，得票率14.28%，儘管民進黨市黨部祭出配票，但議員王孝維仍以1萬1488票，被擠下落馬，成為落選頭。
台北市第二港湖選區應選九席，由素有「港湖女神」之稱的民進黨高嘉瑜拿下3萬2057票第一高票；其次由民進黨資深議員李建昌交棒的新人陳又新以2萬9723票、得票率13.24%％拿下第二高票。
至於第三高票則是國民黨議員游淑慧拿到2萬7298票，得票率12.16%；民眾黨陳宥丞則以2萬6684票，取得第四高票。
這次台北市港湖選區，國民黨提名五席全上「全壘打」，不過實行配票的民進黨，議員王孝維不幸落馬；台灣基進候選人吳欣岱，這次票數僅拿到9千多票，也無緣當選。
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