九合一地方選舉落幕，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨將在台北市、新北市、台中市、新竹市、新竹縣及彰化縣成立議會黨團，期許未來能夠為台灣承擔更多責任，自己也要藉此提醒民進黨政府，選舉或許可以砸資源進行各式各樣的包裝，但是治理國家不能只靠網軍跟媒體。

針對地方選舉開票結果，黃國昌與民眾黨創黨主席柯文哲晚間率領多位黨務主管舉行記者會。黃國昌表示，對於所有走進投票所行使公民權利的台灣人民，他要代表民眾黨表達最誠摯的感謝，「無論做出什麼樣的選擇，每一張選票都是人民意志的展現，也是台灣民主最珍貴的力量。」

黃國昌指出，民眾黨確定在全國拿下30席議員席次，未來在台北市、新北市、台中市、新竹市、新竹縣及彰化縣都將成立議會黨團，「這不僅是席次上的成長，更代表民眾黨在地方的耕耘、在國會的監督，還有我們所有堅持的價值，獲得支持者的肯定」，也證明只要不放棄理想、腳踏實地、認真做事，還是會被人民看見，得到人民的支持。

黃國昌再指，過去2年多以來，民眾黨歷經風風雨雨，所有夥伴感受都非常深刻，「有人等著看我們分崩離析，更有人一天到晚在唱衰『台灣的第三勢力將會泡沫化』，但是今天我們用實際的成績證明，民眾黨可以站穩腳步，更有能力一步一步向前邁進。」

談及竹北市長選舉，黃國昌表示，這是今年地方首長選舉，自己最遺憾的一場選戰，然而民眾黨竹北市長候選人邱臣遠展現堅持、認真及全力以赴的精神，不僅激勵民眾黨全國各地候選人，同時也凝聚支持者的向心力，並且在新竹縣扮演重要的火車頭，帶領大家並肩作戰。

黃國昌指出，他也要感謝民眾黨嘉義市長候選人張啓楷，儘管最終結果不如預期，但是民眾黨在過去這段時間深入地方、傾聽鄉親聲音，同時為嘉義市政提出具體的願景，累積許多鄉親的信任與託付，「這些得來不易的信任，我們會好好珍惜，同時也會檢討這次選戰，還有哪些地方做得不夠好，繼續為嘉義市民爭取重大建設。」

黃國昌說，自己要肯定民眾黨花蓮市長候選人戴于文，願意勇敢回到家鄉承擔責任，即使地方組織與資源相對有限，還是一步一腳印走進花蓮市的每一個角落，成功為花蓮的新政治打下重要基礎，「這份對故鄉的情感、願意為地方挺身而出的勇氣值得肯定，這段時間的努力不會白費。」

至於新竹市長高虹安成功連任，黃國昌則表示，他要恭喜高虹安也感謝新竹市民，市府團隊的努力得到市民肯定，「人民最在乎的終究是市政有沒有進步、生活有沒有改善、政府有沒有認真解決問題」，新竹市還有很多重要建設與改革工程，民眾黨會持續跟高虹安並肩作戰。

黃國昌說，自己要提醒民進黨政府，選舉或許可以砸資源，進行各式各樣的包裝，但是治理國家不能只靠包裝，更不能只靠網軍跟媒體，台灣人民需要一個謙卑、負責、尊重民主制度的政府，而不是一個永遠把政黨選舉利益擺在人民利益之上的執政黨。