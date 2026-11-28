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2026新北市議員當選結果／第四選區民進黨下屆少1席 泛藍增加1席
新北市第四選區（三重、蘆洲）應選9席，共有17人登記參選，是全市參選人數最多、競爭最激烈的選區，民進黨提名6席、國民黨3席。選舉結果民進黨現任議員邱婷蔚落選，綠營當選5席、泛藍4席。
現任議員按上屆得票數依序是：陳啟能（民）、彭佳芸（民）、王威元（國）、黃桂蘭（國）、李翁月娥（無）、邱婷蔚（民）、李倩萍（民）、李余典（民）、顏蔚慈（民）。
其中民進黨資深議員陳啟能本屆未尋求連任，交棒給兒子陳俊維參選；國民黨方面多提名1席蔡政呈是資深縣議員蔡明堂兒子。
選舉結果，尋求連任的現任議員除了邱婷蔚全部當選，民進黨新人陳俊維順利接棒父親將進入議會，綠營原本現任6席，將減少為5席。國民黨新人蔡政呈也當選，加上親藍的無黨籍李翁月娥，使泛藍陣營比本屆增加1席，共選上4席。
邱婷蔚是台北縣三重市市民代表邱西城的女兒，2010年第一次參選新北市議員失利未選上，2014年再參選順利當選且是該選區最高票，2018年競選連任失利成為落選頭，2022年捲土重來再次當選，未料2026年又再次落選。
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