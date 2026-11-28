基隆市議會32席議員當選名單，有20名老將，其他12名都是新人。國民黨提名14席拿下13席，只有中山區郭美秀落選，差一點就全壘打；民進黨提名13席有11人當選，掉了2席；民眾黨搶灘成功，信義區黃申棟、安樂區李文耀拿下2席。今年新人輩出，有多位政二代當選。

基隆市議員當選名單第一選區仁愛區4人：黃紀仁（民進新）、江清容（民進新）、呂美玲（國民）、藍敏煌（國民）；第二選區信義區5人：韓世昱（國民）、何淑萍（國民）、陳宜（民進）、陳軍佐（民進）、黃申棟（民眾新）；第三選區仁愛區3人：鄭文婷（民進）、林杏潔（無新）、曾維祥（國民新）。

第四選區中山區4人：宋瑋莉（國民）、林祐德（國民新）、吳巧瀅（民進新）、施偉政（民進）；第五選區安樂區7人：鄭愷玲（國民）、俞叁發（國民）、秦鉦（國民）、張家馨（國民新）、吳驊珈（民進）、張之豪（民進）、李文耀（民眾新）。

第六選區暖暖區3人：連恩典（國民）、朱書昕（民進新）、陳冠羽（無黨）；第七選區七堵區4人：曾怡芳（民進）、張耿輝（無） 、蔡旺璉（國民）、楊秀玉（親民）；第八選區平原1人：拔耐．茹妮老王（無新）；第九選區山原1人：徐馬政紜（無新）。

此次選舉新人共12席，國民黨3席、民進黨4席、無黨3席、民眾黨2席，民眾黨是首次在基隆市議會搶下席次，提名4人有2人當選，已算是相當成功。

今年新人輩出，有多位政二代當選。2名老將國民黨議員郭美秀及無黨的陳明建意外落馬。民進黨提名新人劉韋巡及山原高願孝都落選。

整體而言，國民黨13席加民眾黨2席，只要再掌握2席即達17席過半，有部分無黨傾向國民黨，在議長選戰，比民進黨11席占了相當大優勢。