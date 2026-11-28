台灣民眾黨此次在台南市第一選區市議員提名候選人陳詩薇，開票結束，陳詩薇順利突圍，為民眾黨搶下關鍵一席。民眾黨台南市黨部主委顏耀星受訪時難掩激動，感謝選民支持，強調民眾黨終於在台南市議會建立起灘頭堡，未來將秉持創黨主席柯文哲從政理念，為市民喉舌、嚴格監督市政。

顏耀星指出，台南在野陣營在此次選戰中奠定「藍白合」基礎，也感謝國民黨台南市長候選人謝龍介展現氣度與協調成全，促使在野力量成功發揮加乘效應，同時陳詩薇也努力在基層扎根，最終獲得選民肯定、實至名歸。

針對未來議會運作及正副議長選舉，顏耀星表示，仍須進一步了解國民黨在議會的最終席次分布與布局，原則上民眾黨會尊重國民黨在議會的運作機制，不過，在市政監督上絕不鬆懈，將全力扮演防弊興利的關鍵角色。

他強調，只要是有利於民生福祉與市民權益的法案，民眾黨都會積極與國民黨攜手合作，也期許陳詩薇進入議會後能貫徹「以民為本」初衷，將民眾黨宗旨與理念在大台南深耕、發揚光大，為台南市民爭取最大福祉。