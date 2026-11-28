基隆市議員選舉開票，國民黨和友軍贏得優勢席次，為奪回議長寶座服下定心丸。曾任議長的宋瑋莉顯露重磅回歸氣勢，七連霸議員何淑萍曾競選副議長，本屆出任聯席審查會主席，也夠分量競逐。

基隆市議會原有31名議員，下屆增加1席山地原住民議員，增為32席。國民黨長年因席次優勢，一直在議長選舉中勝出。2022年選舉結果，國民黨贏得13席，只比民進黨多1席，讓2席親民黨、4席無黨籍議員動向，成為左右選局關鍵。

4年前國民黨議長蔡旺璉搭配何淑萍競選連任，面對民進黨童子瑋聯手親民黨議員楊秀玉挑戰，國民黨雖然拉到親民黨一票，但沒料到國民黨議員張芳麗倒戈，讓童子瑋成為基隆首位民進黨籍議長。

議員選舉今天開票，國民黨贏得13席，民進黨11席，民眾黨2席，親民黨1席，另有5名議員無黨籍。「藍白合」已15席，加上具藍營背景的無黨籍議員張耿輝、徐馬政妘，如無意外，有望重掌議會行政權。

宋瑋莉是七連霸議員，曾經擔任議長，選前傳聞尋求與曾紀嚴合作，搭配參選正副議長。政壇另有曾紀嚴也想角逐議長，副議長搭檔是俞叁發的風向球。隨著曾因涉案收押未競選連任，宋曾配、曾俞配都已成泡影，宋將另行布局，俞也傳出有人拱他參選。

何淑萍4年前由藍營推薦參選副議長敗北，但和宋瑋莉同為七連霸最資深議員，且擔任聯席審查會主席，也被視為有資格角逐議長大位。前議長蔡旺璉等資深議員意向也受關注，如果難定於一尊，黨內「假投票」決定是可能作法。