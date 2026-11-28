台中市北屯區7屆資深市議員賴順仁此次中箭落馬，他是中市傳統派系賴派的香火，他的落選和無黨籍素人段體佩的當選，存在極大反差，代表選民結構與以往已有不同，選民求新求變的想法推動著地方的轉變。

台中北屯區這次因人口增加，由原本的應選6席增為7席，也為新人帶來機會。當選7席裡，民進黨的陳信秀、曾咨耀，國民黨的許育璿、吳宗學和段體佩都是新人，等於是為此選區來了次大換血。

當選新人裡，陳信秀、曾咨耀分別獲得前議員蔡雅玲和父親曾朝榮輔選，許育璿、吳宗學則分別是江啟臣和盧秀燕的幕僚，但段體佩則是無黨籍素人，曾參選立委和市議員落選，此次捲土重來，終得擠進市議會為民發聲。

賴順仁出身台中水湳地區的地方政治家族，祖父賴清海與父親賴誠吉皆曾任民意代表。賴誠吉曾任里長、台中市議員、台灣省議員及台灣省諮議員，是地方政壇資深人物，也是傳統賴派的領袖。賴順仁自幼跟隨父親接觸地方事務，30歲投入市議員選舉即當選。

他在選前即表示自己受到「沒當選也會進市府當局長」的耳語困擾，並曾在立委黃健豪陪同下冒雨車掃，但最終未來拚來連任。