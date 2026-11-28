北市議員選舉揭曉，民眾黨揮出全壘打6席全上，民進黨也搶下23席，反觀國民黨因民眾黨異軍突起，僅攻下28席，無法達到31席單獨過半目標，且新人、老將共5人落馬。北市黨部主委、議長戴錫欽坦言選舉不如預期，將請辭黨部主委。

北市議員應選61席，這次國民黨上28席、民進黨23席、民眾黨6席、新黨1席、社民黨1席，無黨籍2席。其中國民黨提名33席，新人李易儒、賴苡任落敗，老將則有秦慧珠、鍾小平、陳錦祥中箭落馬，一口氣5人敗選。

民眾黨在這次議員選舉中大獲全勝，揮出全壘打，6席全上；民進黨保守提名，表現不差，雖然也無法達成25+1席全壘打，但仍攻下23席，僅新人張銘祐和原住民議員候選人林家豪落敗。

對於單獨過半目標無法達成，國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽表示，因為這次市長蔣萬安的選情，大局為重，雖然穩固了市長選情，但在多席次選舉的市議員，雖然「兄弟登山各自努力」但仍受到影響。

戴錫欽坦言，這次掉的席次，比原先預期多，更令人遺憾的是，包括非常資深的議員，未來也會影響議會的運作，以目前的席次，以及其他友黨的席次，如果加起來，未來在議事運作，或是正副議長選舉，可能都會連動受到影響。

戴錫欽說，對這次選舉而落選的同志，自己作為黨部主委，對他們深感抱歉，所以在這幾天處理完後續相關的黨務工作，覺得我自己也完成了階段性的任務，蔣萬安市長順利連任，但議員席次的確不如預期，「我覺得應該要負起責任」。他說，自己市黨部主委的身分，等在處理完相關後續的業務之後，也會向黨中央請辭。