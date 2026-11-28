2026年九合一大選結果出爐，民眾黨在新北市議員選舉開出亮眼成績，提名7人3人當選，達成在新北市議會成立黨團目標，其中陳世軒更以全市最高票連任。民眾黨新北市黨部主委周台竹表示，相較上屆提名11人僅陳世軒1人當選，這次增至3席進步相當大，藍白合氣氛及候選人自身條件及努力都是重要因素。

此次新北市長及新北市議員選舉，藍白展開緊密合作，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲多次陪同提名的7名議員候選人拜票、車隊掃街，李四川也在各種行程、造勢場合、競總成立大會上介紹及拉抬民眾黨小雞，而民眾黨議員參選人也踢爆蘇巧慧曠世智能弊案助川伯，選前之夜民眾黨發言人兼政策會執行長吳皇昇更上台助講，展現藍白陣營在新北市選戰中的合作。

周台竹表示，黨內選前評估至少可以拿下3席，如今開票結果大致符合預期，尤其林子宇、陳怡君兩人的選戰爆發力都很強，也相當認真。周台竹分析，這次新北市藍白合作氣氛良好，對候選人有很大幫助，尤其李四川從選戰一開始就相當重視民眾黨提名的議員候選人，不僅多次出席競選總部成立等重要場合，也樂意到各候選人場子站台，讓民眾黨感受到合作誠意。

至於陳世軒以全市最高票連任，周台竹認為，關鍵在於過去4年在新北市議會的問政表現傑出，加上長期扎根地方、認真服務，獲得「新莊土地公」的稱號，也逐漸建立民眾黨在新北市的口碑。周台竹笑稱，這次陳世軒當選後，民眾黨又多了林子宇與陳怡君兩位「土地婆」，相信她們兩人進入議會後，也能為新北市政帶來正面影響。

對於林子宇、陳怡君此次勝選主因，周台竹表示兩人各有不同優勢。林子宇曾與他在台北市政府共事，具備國際事務專業，過去協助柯文哲2023年訪美，從零開始安排與6位聯邦眾議員、德州州長及美國前國務卿龐培歐會面，展現專業能力，此外林子宇在選戰中敢拚、口才也不錯。陳怡君則是投入全部積蓄參選，並透過地方經營爭取支持，競選期間也積極與李四川團隊聯繫合作，李四川也非常照顧她，相對的對於李四川吸引這些年輕的中產階級也有很大幫助，我覺得這種合作是魚幫水、水幫魚。

至於陳怡君、林子宇選戰期間針對蘇巧慧提出的曠世智能弊案議題，周台竹認為也是兩人勝選因素之一，但並非唯一原因，候選人本身的條件、選戰表現及藍白合作氛圍，都有助於這次選舉成績。

周台竹說，這次洋流來勢洶洶，本來很多人都說雙北可能會丟掉一個，大家都很戒慎恐懼的去應對。我認為這次守下雙北，跟這整個大環境藍白合，在雙北、基隆都起到一個很好的作用。

對於未來議長選舉是否與國民黨合作，周台竹指出，國民黨與民眾黨在立法院已有良好的合作模式，希望未來也能延續到新北市議會，透過雙方溝通合作，對李四川未來市政推動有所幫助，民眾黨將會支持國民黨提出的議長人選。

國民黨新北市長候選人李四川與市長侯友宜，共同出席民眾黨議員陳世軒競選總部成立大會。圖／聯合報資料照

民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇（左）與板橋區議員候選人林子宇昨晚出席李四川選前之夜。記者潘俊宏／攝影