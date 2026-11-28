2026地方選舉，民進黨桃園市議員許家睿打破議會綠營黨團總召魔咒，稍早自行宣布順利連任，強調未來將持續深耕地方，帶動桃園進步。

由於桃園市議會民進黨團過去幾屆任期最後一年的總召在競選連任都不輕鬆，甚至失利，因此有「總召魔咒」一說，過去幾屆最後一任多由要卸任交棒的議員擔任；許家睿是第三屆新科議員，今年2月從前任總召李宗豪手中接下重任，成為桃園市議會民進黨團第三屆第四任總召。對於魔咒一說，他輕鬆看待，曾說「沒想過這個問題」。

許家睿稍早宣布當選，感性向選民道謝，允諾未來會跟過去一樣認真，繼續深耕地方，讓桃園更進步。

李宗豪稍早也宣布當選，稱一路走來不容易，謝謝大家鼓勵，大家的期待與建議，他都記在心裡，未來會一如既往，專心問政、用心服務，努力爭取每一項建設。