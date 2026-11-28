九合一地方選舉落幕，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨將在台北市、新北市、台中市、新竹市、新竹縣及彰化縣成立議會黨團，期許未來能夠為台灣承擔更多責任，自己也要藉此提醒民進黨政府，選舉或許可以砸資源進行各式各樣的包裝，但是治理國家不能只靠網軍跟媒體。

2026-11-28 21:50