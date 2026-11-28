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2026新北市議員當選結果／第一選區市議員當選席次藍3、綠1 新人游明諺落選
新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）應選4席，共有5人登記參選。現任議員按上屆得票數依序是：陳偉杰（國）、鄭宇恩（民）、蔡錦賢（無）、陳家琪（國）。
該選區長期維持國民黨2席、親藍無黨籍1席、民進黨1席，本屆無黨聯盟資深議員蔡錦賢不尋求連任，交棒給呂鈞鴻並獲國民黨提名參選，民進黨則多提名1席游明諺。
選舉結果國民黨籍3席陳偉杰、陳家琪、呂鈞鴻（新人）全上，民進黨維持鄭宇恩1席，新人游明諺落選。
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