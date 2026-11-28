台中市第六選區（西屯區）是台中市指標性都會選區，該區政治板塊長期呈現3藍2綠結構，現任5名市議員力拚連任，民眾黨提名「小草女神」劉芩妤以「美女刺客」之姿勝選，擠下國民黨現任市議員張廖乃綸。

張廖乃綸稍早在臉書PO文表示，「不夠努力，辜負期待」，這次的選舉結果，乃綸由衷感謝每一位支持我的鄉親。對不起，是我做得還不夠努力，辜負了大家的期待。我會記住這份失落，好好檢討、繼續努力。我是張廖乃綸，謝謝您！

西屯區本屆應選5席，國民黨以現任優先，力拚3席全壘打。黃馨慧為資深指標，鞏固眷村、婦女票源；張廖乃綸專注於親子、文教議題，獲年輕族認同。楊大鋐上屆以新人之姿，承接其父楊正中基層實力，獲最高票2萬2864票，在專業形象與都市計畫議題上表現亮眼。

民進黨保守提名現任2席。老將陳淑華問政犀利，選票基礎橫跨各年齡層，上屆以第二高票當選；林祈烽在體育、青年及社會福利議題上著力甚深，得票率從上二屆的12.70％飆升至上屆17.08％，力拚3連霸。

民眾黨提名「小草女神」劉芩妤參戰，其亮麗外型與親和形象，在年輕選票的爭取上多所著墨，加上民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌多次輔選站台助陣。

台中市西屯區市議員張廖乃綸稍早在臉書PO文。圖／翻攝自張廖乃綸臉書