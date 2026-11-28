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2026台南市議員當選結果／帶親友大陸遊！被控賄選違反滲透法羈押月餘 翁語含仍當選成黑馬
台南市議員國民黨候選人翁語含被控今年7、8月招攬選民「不合理低價大陸旅遊並接受招待」，依選罷法「行賄」及違反「反滲透法罪嫌」羈押禁見一個多月。
許多人不看好她的選情，今天開票時總部也只有幾位親友在場。結果她無力造勢卻成功攻克綠營票倉、成為選區多年首位國民黨議員，超越無黨元老議員杜素吟、擠下資深議員吳宇寰。
翁語含的母親翁麗花感謝鄉親支持，她哽咽說，「這次我們語含遇到司法不公，真的很可憐。」她說，鄉親們都會來幫忙我，「因為我實在很無奈，她今天來走這條路真的很辛苦。感謝鄉親大家這樣不辭辛勞地支持我們語含、我們還要繼續打拚。」
地方人士認為，檢調在投票前1個月，未舉出確鑿證據羈押候選人，給人司法打擊在野印象，逼出許多原本不會出現的的「堵濫票」，成為這次選舉最不看好的大黑馬。
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