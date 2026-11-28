台南市議員第一選區應選5席大爆冷門，民眾黨陳詩薇調車尾，擠下已任5屆議員無黨籍的趙昆原，藍營蔡育輝、白營陳詩薇均順利當選。一般認為，應是陳詩薇陣營主打「藍白合」訴求奏效，加上選前白營高層頻南下，推上這關鍵一席。

第一選區涵蓋新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁，新營是最大票倉，大批公教人口入住，藍營基本盤穩固。

第一選區市議員席次因人口減少，席次由6席減至5席，現任議員國民黨蔡育輝、民進黨王宣貿、李宗翰、沈家鳳及無黨籍趙昆原均尋求連任，其中國民黨張世賢任內病故，民眾黨提名曾在第六選區安南區參選失利新人陳詩薇，這次候選人8搶5競爭更形白熱化。

陳詩薇以新人之姿這次轉戰大新營區，選前因知名度不足且缺乏資源不被外界看好，面對一些輕蔑耳語，國、民兩黨達成「藍白示範區」共識。

除國民黨南市候選人兼市黨部主委謝龍介不吝多次幫忙拉抬，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲也多次南下掃街、站台，黃國昌選前26日更上午南下新營，陪同陳詩薇最後拜票、掃街，原是本屆最高票當選的國民黨蔡育輝最後也喊出告急，穩定藍白支持者，最後雙雙當選。

不幸落敗的趙昆原，地方評估，除原有宗教系統票源失靈，原有鹽水基本盤也遭外界瓜分，一選區這次開票結果也顯示，選民自主性更為提高，傳統派系影響力更式微。