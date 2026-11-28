曾因一句「8包煎餃拚到底」在網路爆紅的民進黨高雄市左營、楠梓區議員候選人張以理，今（28）日晚間自行宣布當選。有趣的是，貼文下方除了恭喜聲不斷，不少網友紛紛送上煎餃表情符號祝賀，笑喊「煎餃進入議會了」，更有人敲碗詢問未來是否會繼續吃播。

張以理稍早在Threads上發文報喜，寫下「我當選了，謝謝大家用選票的支持」，並承諾未來四年會非常努力。消息曝光後，大批網友湧入留言區道賀，其中「煎餃」再度成為話題，有人笑稱「恭喜餃頭」、「煎餃好棒」，還有人幽默提議「以後開會早餐一人一包煎餃！！」

張以理與煎餃的淵源，要從10月27日候選人號次抽籤說起。當時抽中8號的他，因一時緊張忘了原先準備好的競選口號，竟脫口喊出「8包煎餃拚到底」。事後他解釋，上台前正好看到不少網友抱怨，自從他介紹在地煎餃店後，害大家排隊買不到，沒想到煎餃就這樣成了自己的競選口號。

這場意外口誤也讓煎餃成為張以理選戰期間的特色元素，從競選看板、飄帶到街頭拜票時配戴的煎餃頭套，都能見到餃子的身影。他也持續透過社群平台分享在地美食，因此在宣布當選後，除了有民眾留言期盼未來能推動更多育兒友善措施，也有網友不忘追問「可以繼續吃播嗎？」