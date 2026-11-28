台中市自稱是「北屯班長」的段體佩此次以無黨籍素人當選市議員，競選期間他每天身著軍汗衫和迷彩褲上街頭，看板更是推陳出新，是候選人裡最特殊的一位。他以未來要當小市民的代表為號召，曾在2020和2022年參選北北屯區立委和北屯區市議員，立委時得到5千多票，市議員就衝高至8755票以第二高票落選，這次終得勝選。

段體佩卻和其他參選人不同的是，他並不去社團和宮廟拜票。他說，自己既是素人，未來也設定目標就是替基層民眾服務，為了避免糾葛和把時間浪費在社團活動上，因此選擇不參與。偶而會看到參與里民活動，那也是應里長邀請。

段體佩從事過廣告夾報業、開過餐廳，現在則是在大坑闢建開心農場。競選期間，他仍維持工作，並利用清晨和傍晚上街頭揮手，向選民致意。他沒有一般的選戰團隊，接到民眾反映事項是妻子陪他到現場替他錄影，有時則是工地的夥伴權充助理去幫忙。在台北工作的女兒則負責空戰，替他經營網路和直播。

段體佩說，很高興能當選，選後就要成立服務處，找好團隊，為民眾解決問題。他說，選舉過程中，很多民眾跟他反映問題，他都有一一記下來，會找市府相關單位儘快處理，為選民找回希望。