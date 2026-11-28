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2026桃園市議員當選結果／兩大戰將連任成功 藍營詹江村、凌濤自行宣布當選
2026選舉，國民黨桃園市議員詹江村、凌濤相繼自行宣布連任成功；詹江村在臉書表示「很抱歉！民進黨側翼，這段時間你們的努力，讓你們失望了！村長我順利連任」。凌濤則強調「相信市民的智慧」，謝謝桃園市民給他再次服務的機會。
凌濤表示，桃園市民今天透過手中的選票，展現了對桃園「堅持公平正義」城市有高度渴望，也希望他們能為大家爭口氣，包括護教權、反霸凌、生生喝鮮乳延伸至國中、代理教師全聘期及科學博物館建設等政策延續。民意也提醒他必須不斷精進調整，才能更貼近桃園市民的期許。
劉濤表示，「反對霸凌」雖未成為競選主軸，但不代表他會對紛擾坐視不管，他會為大家維護公平正義，力拚安居樂業。
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